摩斯漢堡的海洋珍珠堡。(圖擷取自摩斯漢堡官網)

摩斯漢堡餐點美味，選擇多樣深受台灣民眾喜愛，其中紅茶更是備受推崇。而今(24)日就有網友好奇，若是到摩斯用餐應該要點什麼堡才算是內行，對此，就有許多老饕齊推「海洋珍珠堡，其他速食店吃不到」。

原PO在PTT上以「吃摩斯推薦吃什麼堡」為題說明，說到摩斯漢堡，飲料絕對是點紅茶沒有異議，而配餐的部分雞塊絕對是首選，但主餐漢堡的部分，「那堡的部分呢？哪個最好吃？」，更詢問廣大的鄉民，要點什麼主餐才算是真正的內行人。

對此，許多老饕一面倒表示，「海洋珍珠堡」、「海洋珍珠啊，麥當勞肯德基沒有的東西」、「我也推海洋珍珠」。不過也有其他網友推薦「最近的咖哩豬排堡很推」、「第二名是燒肉珍珠堡」、「烤雞堡，好吃」、「藜麥燒肉爆好吃」。

其實先前就有討論過，摩斯漢堡在台灣地位能夠屹立不搖，就有網友點出關鍵點表示，摩斯漢堡是速食店裡「最好待的一家」。「桌子大，椅子又舒服」、「40元紅茶不限時充電用電腦而且還很乾淨，全台灣有多少這種地方？CP值超高」、「在摩斯看書殺時間超享受」、「環境很好，沒有小屁孩跟8+9在那邊吵」。

(中時新聞網)