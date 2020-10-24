自來水公司東港營運所主任潘昭誠，24日凌晨4時許被人發現倒臥在屏東縣長治鄉中興路旁，已無生命跡象，送醫後仍宣告不治。目擊者指出當時聽到「碰」的一聲，猜測可能是車禍，不過潘並無明顯外傷，究竟死因為何仍待檢察官驗屍查明。

消防局是24日凌晨4時34分接獲報案，1名年約60歲男性路倒在長治鄉中興路旁，一動也不動。消防隊趕到後，發現人已無生命跡象，緊急送往屏東基督教醫院後仍宣告不治。

據目擊者指出，當時有聽到「碰」的一聲，猜測可能是車禍後肇事逃逸。不過潘路倒處與他的機車有距離，機車無撞擊痕跡，潘的身上也無明顯外傷，僅腳底有些許擦傷；警方也未在事發現場發現剎車痕，或汽機車撞擊遺留下的碎片零件等可能為車禍的證據。

轄區屏東警分局已調閱路口監視系統，釐清事件發生原因，檢察官25日也將驗屍查明死因。自來水公司同仁聞訊，都感到難過並十分不捨，同仁表示，潘的工作態度認真，專業度很高，外界風評也很好。後續自來水公司也將成立治喪委員會，協助家屬處理後事。

(中時 )