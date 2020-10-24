美國史丹佛大學胡佛研究院今年公開故總統蔣經國日記，胡佛研究員郭岱君今天表示，看完日記就是「苦」字，可發現蔣經國多愁善感、憂國憂民，不但身體帶來痛苦，也常為家事煩心。面對異議人士，蔣即便不喜歡，仍採容忍態度，在民進黨創黨時刻，蔣優先考量人民與國家安定，認為只要不違背國策與憲法，可研議組黨的可能性。

美國史丹佛大學胡佛研究所今年初剛解密蔣經國日記，長風基金會今天邀請胡佛研究員郭岱君，以「從蔣經國日記看他的家事與國事」為題，一同探討蔣經國日記鮮為人知的點點滴滴。

郭岱君首先表示，蔣經國的人生分成四階段，年輕時曾到蘇聯生活；後來回到江西，適逢國共內戰，和父親蔣介石轉戰各地；1949年來到台灣，從事青年工作，投入退輔會，擔任國民黨中常委、黨主席，進而當選中華民國兩屆總統。

郭岱君指出，蔣經國早期在蘇聯的經驗對他影響甚深，促使蔣經國喜愛走入群眾，苦民所苦，且生活極度節儉，而1977年中壢事件、1979年美麗島事件、1984年江南案、1985年十信案等，都可從其日記中看到對他有很大衝擊，促成蔣經國加速改革進程。

1977年國民黨在地方選舉丟失4縣市，桃園縣長選舉投票過程出現作票，引起群眾憤慨爆發中壢事件。郭岱君說，聯合報報導於10天後露出，因此不清楚蔣經國是否知道中壢事件，日記中也沒提到中壢事件，但從此次選舉中，蔣經國深切檢討國民黨的作風落伍、基層組織腐爛、黨的幹部腐化、民眾把黨視為壓迫機構等問題，進而讓蔣經國決定整頓黨務。

郭岱君表示，蔣經國雖批評反黨言論，但也說要採容忍之舉，他雖認為選舉勞民傷財，但又認為不能不辦，明知很困難，但應該做的還是要做。至於1986年9月28日民進黨創黨，蔣認為，此時不能用憤怒，輕率採取激烈行動，應採取溫和態度，以人民、國家安定來處理，組黨只要不違反國策與憲法，可研究其可能性，但要秘密進行。

除了從日記中看到國事如麻外，也可看到蔣經國談到和家人相處點滴。郭岱君說，蔣經國一路走來，只能以「苦」字形容，因為蔣生不逢時，一生沒有好日子可過，也可以從日記發現他是個多愁善感、憂國憂民的人，與蔣介石的個性完全不同；蔣經國一生為糖尿病所苦，且長期失眠，晚年更是疾病纏身，也在日記說自己惶惶不安。

郭岱君表示，透過日記可以了解蔣經國個性多愁多慮，少有開懷，開懷的日子非常少，最開懷的就是見到外孫俞祖聲；不但身體上帶給蔣經國痛苦，家事也讓蔣經國煩心，從日記中可見到其思念母親、憐惜妻子蔣方良，以及疼愛兒女，可是兒女同時帶給他憂愁，蔣曾形容「處理家事比處理公事難」。

最後，郭岱君強調，蔣經國的功過留待後人評價，從他的日記，了解蔣經國對國事與家事的看法，這不是為了批評或讚揚蔣經國，更不是去探詢政壇八卦，而是希望藉由日記深思與反省國家如何更好。

(中時 )