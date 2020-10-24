2020魅力江城愛攝影雲分享會，台北會場直擊-武漢台資企業協會楊文賢執行會長視訊致詞。（王雅芬攝影）

2020魅力江城愛攝影雲分享會，武漢會場直擊。（武漢電視台提供）

2020魅力江城愛攝影雲分享會，台北會場直擊。（王雅芬攝影）

2020魅力江城愛攝影雲分享會，台北會場直擊-學員陳怡婷在台北會場與胡偉鳴老師雲端互動。（王雅芬攝影）

「2020魅力江城愛攝影雲分享會」10月24日下午在台大校友會館舉辦，時際創意傳媒總經理洪肇君、湖北同鄉會理事長樊楚樵、湖北文獻社社長童中儀等多位貴賓、曾參與此活動的老師、同學以及台灣知名攝影大師鄧博仁等一起連袂出席，透過攝影分享彼此城市的近況。

魅力江城隨手拍已舉辦四屆，往年暑假都號召攝影同好前往武漢，在為期一周的活動中，跟隨攝影專家探訪、拍攝江城的特色景點、美食與人文，結束後並舉辦攝影展，把感動分享給更多愛好攝影的人士。今年因疫情之故，台灣青年無法前往參與營隊活動，所以特別規畫一場「愛攝影雲分享會」，希望藉助無遠弗屆的網路科技，一起分享彼此城市的近況及想念。

主辦單位，時際創意傳媒總經理洪肇君表示，回憶20年前第一次到武漢，深深為長江的壯闊所震撼，登上黃鶴樓、親灸長江水、走訪戶部巷，20年後再到武漢，城市樣貌大不相同，城市居民的自信心展現在臉上。在這20年間，武漢大城一點一滴的在改變，希望魅力江城隨手拍可以年年舉辦，用影象為這座城市，留下她「改變」的各種身影面貌。

湖北文獻社社長童中儀表示，雖然出生在台灣，但透過父母的口述，仍能清楚知道武漢的故事，以身為武漢人為驕傲。透過隨手拍暑期營隊的拍攝、攝影展、攝影集的呈現，每年都持續，讓我們看見一座城市的內涵、文化及生命力，而透過影像及文字的紀錄，那將更別具意義。

透過視訊連線武漢會場，武漢台資企業協會楊文賢執行會長表示，武漢與台灣素有高山流水遇知音的感情，受新冠肺炎疫情影響，本次「隨手拍」活動在武漢和台北借助雲端進行分享交流，有心交流再遠都不是距離，有愛同行再難都不是問題，有願和平再險都能夠逾越，雖隔千里「屏對屏」，但通過鏡頭架起的橋梁，讓我們依舊「心貼心」。

湖北省攝影家協會副主席田飛，則透過視訊公布去年 2019 年魅力江城隨手拍攝影比賽的獲獎名單，他回憶起這三年與台灣青年們的互動，一幕幕彷彿歷歷在目，隔山隔海不隔情，希望未來能有更多的台灣青年來武漢交流！

「2020愛攝影雲分享會」台北、武漢兩地的學員、老師透過網絡科技，一起乘著時光機回到武漢，彷彿再次一起背起相機走訪大街小巷，一起吃熱乾麵，一起搭乘知音號，一起肩並肩在武漢進行城市探險，所見所聞的一切美好，都是讓彼此成為好朋友的緣份。大家盼望著再次聚在一起，身歷其境的體會魅力江城的古典與現代，再次透過鏡頭分享所看見的武漢及其背後不平凡的故事。

(中時 )