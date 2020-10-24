開幕首日，大廚端出百種豆類料理，如泰式打拋豆腐、韓式炸豆干、豆腐乳燒雞翅等特色美食。（黃婉婷攝）

桃園大溪以豆干聞名，為宣揚穿越百年的豆製工藝，桃園市政府觀旅局連續兩周舉辦大溪豆干節，24日開幕當天率先推出「豆食百珍」活動，結合諺語「吃豆干做大官」，搭配特色小點「烤福來」，要民眾吃下肚後就能「作大官」。

豆干節今年正式邁入第6年，活動於24日開跑，25、31日及11月1日都還有亮點主題，等著遊客前來觀禮。開幕首日，大廚端出百種豆類料理，如泰式打拋豆腐、韓式炸豆干、豆腐乳燒雞翅等特色美食，破除豆干只能是零嘴的迷思，讓現場民眾飽口福的同時，也能一飽眼福。

現場更邀集在地店家前來擺攤，共同為地方品牌讚聲。其中，號稱大溪第一家、開業超過90年的萬里香，現由第四代簡弘哲接棒，本次帶來傳統滷味，滷汁僅以單純的醬油、冰糖熬煮，不加味素，堅持豆干滷3天後才夠入味，老饕品嚐後直呼口感彈牙，嚼來豆香十足。

另一間以豆包聞名的吉美香，小老闆李汪捷指出，自家食品以非基因改造黃豆製作，將豆漿隔水加熱後，待表面蛋白質結膜，再將其層層疊疊，就完成招牌產品豆包，剩下的豆漿也不會作廢，拿來製作豆腱剛剛好，絕不浪費任何食材。

除開幕活動外，25日的「百年豆腐宴」邀請台日大廚以大溪食材推出特色豆類料理，31日的「食藝米其林」則由中華兩岸藝術金馬評審釋本藏現場製作食藝餐食，搭配茶職人現場展現茶藝，11月1日壓軸的「百年好藝」，請來職人手作百人豆花，民眾隨喜便能獲得1碗，善款後將捐給自閉症協會做愛心。

(中時 )