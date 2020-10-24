泥作達人鄭春龍、簡永文從事泥水業超過50年，2人為了這次技藝達人表揚活動，特地協力製作平面藝術品「美麗城堡」。（黃婉婷攝）

匠家精神永流傳！桃園市政府勞動局24日舉辦技藝達人表揚活動，現場聚集鐵工、木工、木作、泥作及漆工5個職類的達人，其中黃阿和、鄭春龍及簡永文3位受獎者從事業界工作超過50年，眾人也期許年輕學子能捲起手袖加入技藝行列，達到文化傳承。

為了吸引更多青年學子及勞工朋友投入技職行業，傳承地方民俗工匠與藝術精神，勞動局今年首度舉辦5職類的達人徵選，每類選出2位業界佼佼者，期待透過10位優勝者的分享和作品展示，讓更多人能投入技職行業，讓技藝生生不息。

泥作達人鄭春龍、簡永文，10來歲時跟著家人腳步投入水泥產業，至今已有50餘年，在工地揮汗、塗水泥的時光漫長且辛苦，兩人異口同聲地說，耐心和熱情是支持他們走下去的動力。由於獲獎現場須展示作品，2人最後以「木板當牆」，鋪上一層彈性水泥，再用銅管區隔，接著將五彩碎石撒上、拼貼，便完成層次豐富的平面藝術品「花漾牆圍」、「美麗城堡」。

木作達人藍偉文，從事木雕創作已有40年，國一時因健康因素休學，拜師學藝後最愛製作傳統神像，神情揣摩維妙維肖，不少廟宇內都能見到他的作品。出師之後，他還不忘進修美學知識，觀摩他人作品，期盼讓自身工藝更上層樓。

除10位優秀達人外，現場還邀請到國寶級大師謝森山，與眾人分享技藝之路的辛酸，曾任多家戲院畫師的他，手繪出的電影看板生動且立體，境界之高。他說，這項技藝不能消失，會繼續從事教學，直到畫到不能動為止。

(中時 )