高雄市長陳其邁假日行程依舊滿檔，24日晚間前往鳳山區海軍明德新村，參加「2020高雄市眷村文化節」開幕晚會，今年特別推出「報告村長」音樂劇，邀請報告班長系列電影及電視劇「新兵日記」主要演員李興文率民視演員群共同演出，也是今年眷村文化節的一大亮點。

陳其邁表示，明德新村過去在日治時期，有許多優美的文化及遺址，附近也有許多眷村留有許多文化資產，這些都是鳳山未來最核心的發展部分，市府將會全力向文化部積極爭取重建，希望可以把老中青三代的所有記憶持續流傳下去。

(中時 )