陳其邁行程滿檔 晚間出席眷村文化節開幕 21:002020/10/24 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市長陳其邁假日行程依舊滿檔，24日晚間前往鳳山區海軍明德新村，參加「2020高雄市眷村文化節」開幕晚會。(洪浩軒攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長陳其邁假日行程依舊滿檔，24日晚間前往鳳山區海軍明德新村，參加「2020高雄市眷村文化節」開幕晚會，今年特別推出「報告村長」音樂劇，邀請報告班長系列電影及電視劇「新兵日記」主要演員李興文率民視演員群共同演出，也是今年眷村文化節的一大亮點。 陳其邁表示，明德新村過去在日治時期，有許多優美的文化及遺址，附近也有許多眷村留有許多文化資產，這些都是鳳山未來最核心的發展部分，市府將會全力向文化部積極爭取重建，希望可以把老中青三代的所有記憶持續流傳下去。 (中時 ) #眷村 #眷村文化 #文化節 #陳其邁 #今年 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 典藏清代末年古窯之美 「友達西大墩窯文化館」24日開幕 13:232020/10/24 生活 《頁面調度》 展現當代文化脈絡 呈現者每位作者的獨特藝術 10:032020/10/24 生活 台中市「大安葱文化節」登場 殺魚秀吸睛 15:032020/10/24 寶島 友達西大墩窯文化館24日開幕 16:402020/10/24 財經 西螺大橋藝術文化祭 七崁武術大會師 17:482020/10/24 生活 快評》紅帽子與高帽子 18:372020/10/24 短評 中科友達西大墩窯文化館開幕 盧秀燕：典藏古窯之美 台灣的驕傲 11:332020/10/24 生活 高市客委會主委 陳志勇請辭獲准 04:102020/10/24 地方新聞 雲林文蛤節登場 科學養殖提升品質 18:002020/10/24 生活 「台南覓」發掘特色老店，結合中藥生活節擴大舉辦 19:552020/10/24 寶島 寶島熱門新聞 金門軍神李光前殉國日 鄉親迎金身遶境巡安 - 寶島 傳統工藝手抄紙 埔里碩果僅存剩5家 - 寶島 苗栗縣芋頭評鑑 芋農賴亮權榮獲芋頭王 - 寶島 學生工程創意競賽，機器人場上比踢足球走路徑探險 - 寶島 嘉義縣番路農會獨家開發「阿里山清心烏龍茶雪糕」新上市 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。