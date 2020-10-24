本屆賽事由台灣科技大學學生殺出重圍奪得冠軍。（黃婉婷攝）

為鼓勵自由創作，桃園市政府青年事務局攜手國立台北商業大學、LINE Protostar新星計畫，合辦LINE Chatbot對話機器人設計大賽，吸引70組企業及學生，共計240人參加，最後由台灣科技大學學生殺出重圍奪得冠軍，抱走獎金10萬及各項好禮。

本屆賽事為培育新興創業家，參賽作品不限主題，要求選手發揮創意研發智慧產品。獲得冠軍的台科大學生，創作出「Shooly—水電資訊媒合平台」，將水電技師的服務評價、地區、報價與到府維修時間公開，提供民眾透明且安心的媒合管道。

搶下亞軍台北商業大學「Dream Maker」，將作品聚焦於理財儲蓄，使用者能藉由設定不同的夢想帳戶，在轉錢進去的過程中記錄下財富的累積；位居第3的「What‘s Going On」團隊，則是打造全台藝文活動資訊整合暨售票平台，更讓機器人應用Line聊天室的人際網路執行邀約和分票功能，有助於拓展藝文客群，這項作品也同時獲得智慧城市獎殊榮。

青年局長顏蔚慈指出，LINE在台灣擁有超過千萬用戶，聊天機器人漸漸成為企業與使用者溝通的重要平台，賽事也迎合當今風潮，以對話機器人做為主軸辦理，未來也將持續結合大專院校、指標性企業等產官學資源，辦理相關創意發想活動，鼓勵大眾提出更多精彩的構想。

(中時 )