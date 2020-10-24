延宕13年的台東美麗灣渡假村開發案，美麗灣業者原向台東縣政府求償損害賠償12億1922萬元，仲裁結果23日出爐，裁定由縣府以6.29億買回飯店主建物，「美麗灣」也隨之走入歷史 。

台東縣政府表示，經由中華民國仲裁協會仲裁庭裁定原美麗灣公司請求12.1億元損害賠償部分，因開發案為美麗灣公司自行規畫，該公司應盈虧自負，仲裁庭全部駁回，台東縣政府無須負擔損害賠償，至於建築物部分，則依契約有償移轉給台東縣政府，仲裁庭採台東縣政府主張之估價方式，計算金額為6.29億元。

美麗灣的爭議從環境與經濟的拉扯，多年來已演變為社會事件，更是許多台東鄉親心中的痛，如今風波暫時畫下句點。台東縣政府感謝仲裁庭對於縣府立場的認同，並且做出合理公平的仲裁，而美麗灣將走入歷史，正名為杉原灣，縣府強調，美麗灣這個名詞的存在只到今天為止。

但是6.29億元從哪裡來？縣府財經處長盧協昌表示，台東縣1年自有稅收約18億元，且9成歲出都靠中央補助，仲裁結果對台東縣府而言，確實有壓力，未來縣府能做的是節流開源，節流部分會針對非急要的支出進行節流，如一般性的業務費或補助費等。

而在開源部分，將會清理使用度不高的土地，來支援財源需求，如果還有不足並將會先清理縣府應收的收益，盡力徵收來充實縣庫。

對於美麗灣的未來，縣長饒鈴表示，海洋與環境應該全民共享，因此將延續中央「向山致敬、向海致敬」政策，將沙灘部分重回台東人長久以來最愛的戲水海灘，未來並朝公有海水浴場的方向做規畫，也將部分土地交由部落認養使用。

對於主建物何去何從？縣府表示，主建物已是全民資產，一定要合法、合理、合情，除優先卸下美麗灣的招牌外，也必須向各方請益，綜合縣民、地方代表、學者、環保專家、文史工作者的意見，延續富山護漁區復育與教育的成功經驗，整合出最有利的處置方式，為台灣創造最大的利益。

而對於仲裁結果，美麗灣渡假村公司業者到截稿前均未回應。

(中時 )