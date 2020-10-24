不少父母因工作而有托育需求，卻有民眾將孩子託付保母照顧，卻發現照養情況不符期待，只好趕緊退托另行安置。市府社會局兒童托育科長林燕婷建議，挑選保母時，除到府了解環境、育兒理念外，也可至居家托育服務中心尋求協助，避免挑選不慎而「踩雷」。

近期有媽媽在社群網站上抱怨，表示近3歲多的孩子送去保母家照顧後，經過一段時間，她才發現孩子時常沒吃午餐，一整天僅吃了些許餅乾、牛奶，水也喝沒幾口，扣除睡午覺時間，更有長達5個小時都待在椅子上看影片，讓她直呼太過荒唐。

媽媽知情後便立刻退托，並將孩子另行安置，也呼籲其他家長，應多關注孩子與保母的互動，透過問答的方式，或許就能提前發現不尋常之處，進而向孩子伸出援手，「只希望那些問題保姆永遠消失。」

對此，林燕婷建議，民眾若要避免碰到「地雷保母」，首先要先確定對方是否有合格登記證，洽談時記得先去保母住處看過環境，釐清雙方的幼教理念、確認觀念一致；也可致電到該區所屬的居托中心，詢問該位保母的資歷與風評。

林燕婷指出，截至9月，全市合格的托育人員共有2440人，收托2歲以下幼兒2617人、2歲以上幼兒1731人，共計4348人，民眾若有需求可告知居托中心人員，或至全國媒合平台查調資料，以便挑選適合孩子的保母。

(中時 )