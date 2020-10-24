對於判決結果，在地居民希望能將杉原灣能還給人民，甚至希望像從前作為海水浴場使用。富山村護魚協會理事長陳世岳聲明反對拆除建物。他強調，美麗灣主建物量體龐大，如果拆除勢必產生建築事業廢棄物，絕對會造成汙染，更糟糕的是，廢料恐造成富山護魚核心區的生態浩劫。

陳世岳指出，美麗灣開發案已停擺10多年，沙灘或海上都無人維護，更無法進行其他海上活動。目前的仲裁結果對地方有好處，因為部落族人都在等待就業機會，相信開發案將可帶動部落推動文化及觀光。

陳世岳表示，拆了美麗灣，杉原海岸附近的民宿還是會不斷增加，「但是當地民宿有辦法像美麗灣做到汙水逆滲透處理？」他說，如今富山護魚保育區已有相當成果，美麗灣若已不僅僅是觀光產業，相信營運後，將可帶動周邊的生態旅遊。

刺桐部落頭目劉裕義及富山社區發展協會理事長王秋明則表示，對於杉原灣正名，頭目希望以刺桐部落為名，希望正名為「刺桐灣」，更符合在地部落，因為這是他們的部落領域，也期盼更名後，對發展文化或觀光有好的前景。

劉裕義強調，希望建物不要拆除，餘裕空間可活動社區。因為部落中沒有就業機會，留在部落的都是老者或婦女，仲裁已結束，希望未來發展觀光、文化能以部落為主，由部落來管理海岸，以此凝聚部落向心力，以促進族人的就業機會。

(中時 )