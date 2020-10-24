桃園市為都會區原住民人口最多的縣市，數量高達9成，雖有22所學校符合原民重點學校的資格，但實際提出申請的單位少之又少。原住民籍、巴崚國小校長高理忠憂心，這對推行民族教育是個阻力，建議教育局傾聽校方與家長的想法，從旁協助學校成為重點機構，給孩子友善的尋根環境。

根據原住民族教育法施行細則第4條規定，在非原住民族地區，原住民重點學校認定標準為該校原住民學生人數達100人以上，或學生總數佔3分之1以上者，桃園市扣除復興區後，達此標準的學校約有20所學校，但提出申請的卻寥寥無幾。

原民教育資源中心專員黃愷銘分析，都會區學校的原住民籍學生數即便符合申請資格，但與漢人學生的數量相比，比例仍佔少數，甚至還會低於新住民，校方理所當然會將原民學生的權益順位往後延，且認定為重點學校後，對原住民身分教師比率有一定要求，對學校來說也是負擔；加上部分民眾對原民存有偏見，也成為推廣的阻力。

由於市區學校普遍未有餘力推廣民族教育，高理忠認為，原民尋根需要環境，無論是族語還是文化，倘若政府能協助具潛力的學校認定為重點學校，族語師資與課程便有機會納入校定課程，也能有更多資源挹注，協助孩子認識原民生活與文化，不會因此失根。

市府教育局小學教育科長沈可點表示，目前市府正在國中小端辦理「多元學習成就方案」，協助學校開設族語精進班、原住民族文化社團、部落文化學習及體驗活動。同時也建議校方發展原住民族實驗教育，可領取中央補助聘任原民教師，也能對學生產生楷模效應。

沈可點說，針對都會區達標準的國中小及高中，將召開說明會瞭解家長、校方的想法，再進一步討論可行作法。現階段將規畫「原住民族教育策略聯盟方案」，以聯盟方式協助各校推動民族教育，並評估市內師資需求，辦理原民籍新進教師聯合甄選介聘及公費師資分發作業。

(中時 )