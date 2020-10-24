誰說女人結婚生子後就只能當黃臉婆？台灣YouTuber「A力地方媽媽」今年41歲，卻擁有打趴嫩妹的無敵體態，時而分享運動和自製料理，偶爾來個心靈雞湯，在網路上爆紅。

這位匿名Ellie的媽媽和攝影師丈夫結婚近20年，育有兩個寶貝女兒，她近日在YouTube頻道上傳一支教做古早味蛋糕的影片，只見她留著黑色俐落短髮，身穿白色的長袖衣服，在廚房裡專心地備料、做甜點，由於下半身是極短的水藍色真理褲，又翹又圓的蜜桃臀一覽無遺，加上鏡頭又不斷拍美尻特寫，賢慧又性感的氣息徹底散發，讓許多網友忍不住直呼：「下身也太犯規了吧！」、「我不正常...看做蛋糕也能看到頭很硬而且從頭硬到尾」。

當她轉到正面，亮點除了有好身材，還有一張似乎沒被歲月、生子摧殘的清秀臉龐，很難想像已經41歲。

不過，人紅是非多，部分的網友嘲諷Ellie「喔這個地方媽媽是賣屁股的」、「這個查某一定不知人間疾苦」，對此她發揮高EQ回應酸民：「批評我的長相，臆測我們的生活，那對你的人生一點幫助都沒有。」

影片來自YouTube，如被移除請見諒。

(中時新聞網)