為推行原民文化與母語教學，桃園市教育局原民教育資源中心多年來致力投入師資培育，但目前族語教師均齡高達59歲，近3年又僅有個位數人次通過族語高級認證，缺乏新生代接軌，未來恐面臨師資荒的窘境。

根據統計，桃園全區原住民人口比例僅次於花蓮縣及台東縣，居全國第3位，同時也是都會區原住民人口最多的縣市，來自16族的原住民族學生數更突破萬人，原民教育成為桃市目前首要的推動工作之一。

原資中心專員黃愷銘指出，桃園共有百位族語教師，幾乎快無法負荷目前的師資需求，至少要增加到150位才足夠，但原民師資明顯老化，現行的原住民族語認證難度又高，3年來僅有個位數的新生代原民通過考試，甚至有資深教師抱怨，「這到底是考學術能力還是族語能力？」

為了協助新生代接軌，黃愷銘說，目前教育局綜合語言學家、族語教師的建議，針對都會區最多的阿美族作實驗，編列「阿美族語高級認證」教材，期待能製作出貼合考試需求的教科書，讓更多人能夠通過測驗、回鄉服務。

黃愷銘坦言，在民族教育的推行上，母語已成為必備項目，但文化才是最難浸潤的部分，近年來市府以「多元學習成就方案」的方式，鼓勵國中、小端開設原住民族文化社團、部落文化學習及體驗活動，協助孩子認識耆老智慧，提供友善尋根環境。

(中時 )