台東美麗灣渡假村的解約仲裁結果24日出爐，要求台東縣政府應支付6.29億元買回建築物，對此，花東環境團體發表聯合聲明，要求資訊公開、拆除建物，並向蔡政府喊話由中央補助拆除經費。此外，對縣長饒慶鈴主張的「還海於民」給予支持，並將嚴密監督。

花東環保團體發表聯合聲明，一個違法應拆除的建築物須由國庫6.29億買回，就意味著這個離譜事件，不僅犧牲海岸環境及人民權益，更將財團業者自己造成的金錢損失，轉嫁由全國納稅人來承擔。

環團要求，台東縣政府應立即展開方案評估與研究，拆除逐漸腐朽的違法建築，復原已被傷害的自然沙灘與水下生態，並將杉原海水浴場還給台東人。

環團呼籲，行政院持續祭出「向海致敬」、「前瞻計畫：恢復自然海岸」等多項愛海政策，更應在經費及技術上協助台東縣府突破重重困難，強調台東應比照新北市政府「老梅、中角及永興漁港移除計畫」的模式，向中央爭取拆除預算及恢復自然海灘的經驗指導。

另外，反反反行動聯盟林淑玲則表示，美麗灣渡假村公司應自行吸收所有金錢損失。強調業者投資本就應承擔風險，何況行政法院已經認定業者規避環評違法在先，當時業者無視司法判決的停工命令，繼續違法施工，才會造成違建的結果，不但破壞海岸景觀及環境汙染，也撕裂台東地方人民情感，聯盟嚴正譴責此種行為。

林淑玲強調，倘若要支付巨額代價，應由2004年起決策的歷任縣長，徐慶元、賴順賢、鄺麗貞、黃健庭等人負起連帶政治責任，從口袋捐錢出來收拾。

此外，最早控告美麗灣違法開發的台東大學教授、環保聯盟前台東分會長劉炯錫也到場關心，他不再強硬主張強制拆除。「法律該怎麼走就怎麼走，並爭取縣民最大福祉」他表示，美麗灣建物的部分確實在法律上是合法建物，希望未來可以合法利用；但游泳池的部分已占用到海岸，應拆除並回復沙灘原貌。

環保團體表示，杉原灣不僅是台東人的，也是全台灣人民最珍貴的共有資產，中央及地方政府都不能無視這個重要海岸景觀上的巨大瘡疤。

(中時 )