港女命案嫌犯陳同佳涉洗黑錢案在港出獄昨（23日）滿一年，但赴台灣投案仍卡關，受害者潘曉穎的母親昨表示願當中間人，促成港、台警方會面。香港警方昨晚稱已致電潘母了解事件最新情況，潘母其後透過中間人回應，稱昨晚約9時接到警方來電，但只是提到交還涉及洗黑錢案中屬於女兒的證物，並非關於她希望當港、台警方坐下商討的中間人，潘母促港警盡快就此事聯絡她。

明報報導，潘母承認昨晚收到警方邀請明天見面，取回女兒的證物，但見面前有3點事項要弄清楚。首先，她稱警方一直無確定這次見面是否接受她這名中間人的邀請，與台灣警方坐下來就陳同佳案商談。

第二，她不知道來電的警員及明日會面的警員，是否有足夠權力代表香港警方作決定，應其要求安排港、台警方就陳同佳案商談。第三，對於警方提及可取回的潘曉穎遺物，潘母稱因這些證物可能關乎陳同佳在台牽涉的命案，故此決定暫時不會取回，她並要求警方代為保管，盡快與台警進行刑偵移交資料。

被問到若警方未能回應以上3項事宜，明日是否不見面，潘母透過中間人表示，要視乎警方能否確定以上3項事宜才作決定。潘母還質疑警方是否誠心正視問題，真的願意坐下來與台方協商；現正在等候警方的回覆，再確定明日是否與警方會見。

(中時 )