獲頒敬老楷模的沈秀娟，肩負上有老、下有小的「三明治壓力」，還能發揮善心協助里內弱勢族群。（黃婉婷攝）

農曆9月9日重陽節將至，中壢區公所23日舉辦重陽敬老楷模表揚大會，表揚68位由各里遴選出的長青楷模、敬老楷模。肩負「三明治世代」沈秀娟獲選為敬老代表，現年85歲的廖高英妹則為長青代表，2人受邀與桃園市長鄭文燦、中壢區長鄭詩鈿一同切蛋糕，祝福在場來賓重陽節快樂。

年紀最長的廖高英妹，現年85歲，居住於中壢石頭里，教育兒孫重視品德，兒女目前皆成家立業，對於公益相當熱心。平時除關懷鄰里、敦親睦鄰外，還擔任慈善協會志工與里辦公處志工。里長也大讚她處事圓融，充滿智慧且謙和，具備「樂活長青」精神，足為長青楷模。

身為上有老、下有小的「三明治世代」，56歲的沈秀娟一家3代同堂，與丈夫結褵30餘年，育有1個寶貝女兒。長期侍奉臥床、不良於行的公婆，並一肩扛起家務與照養責任，平時還會投注資源給獨居老人，善心之舉備受鄰里稱讚，更於今年獲選敬老楷模。

平時在家中經營早餐店的沈秀娟，會趁工作告一段落時，多做幾份早點分發給里內弱勢族群、獨居老人，以微薄之力盡善心，溫暖作為成為里上佳談。復華里長曾榮煥也笑說，沈個性樂觀、待人溫和，平時作為又充分展現「敬慕長輩」的精神，推舉為敬老楷模絕非虛談。

桃園市長鄭文燦指出，市府近期推動老人福利政策，如長青學苑、認知休憩站、社區照顧關懷據點、65歲以上老人健保自付額補助等政策，並積極推動長照2.0政策，提供長者更優質的生活。

(中時 )