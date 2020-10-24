學生活動中心未來將能提供小選手訓練用。（黃婉婷攝）

過嶺國中內的非營利幼兒園已於9月完工並開班授課。（黃婉婷攝）

為滿足幼教發展需求，桃園市政府斥資1億6430萬元，於中壢過嶺國中增設學生活動中心及非營利幼兒園，23日正式舉行落成啟用典禮。活動中心內共增設6間社團及專科教室，非營利幼兒園也於9月完工開班，提供136名幼童就讀，提升校園活動空間與教學品質。

桃園市長鄭文燦指出，過嶺重劃區橫跨中壢、楊梅、新屋及觀音區，鄰近青埔生活圈，近期人口與各項設施發展非常快速，家庭育兒需求也隨之揚起，期待透過過嶺國中新建工程，補足當地所需。

過嶺國中本次新建多功能學生活動中心，總樓地板面積2677平方公尺，室內設有標準籃球場1座、羽球場4座、社團教室2間及專科教室4間，除提供校內空手道選手優質訓練環境外，也讓一般生能享有永續的學習空間。

非營利幼兒園部分，總樓地板面積為1711平方公尺，共規畫3層樓室內外教學、遊戲及活動空間。建築外觀為溫暖的鵝黃色，設計則以音符旋律為立面基礎，營造空間活潑、趣味感，今年共招收5班，包括4班「3至5歲班」及1班「2歲專班」。

市府教育局指出，在大型公共化幼兒園布建計畫中，2015年至2020年合計增加84園284班，總計為251園645班，公共化據點數已達全部幼兒園的4成，提供家長更多優質、平價的選擇，期能健全學童成長環境。

(中時 )