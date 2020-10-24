1名網友在PTT的Woman Talk發起一則話題，詢問台灣治安最亂的行政區是哪裡？他表示自己有些地方也沒去過，但仍想知道哪裡是真的不太適合住的地方，因此特別上版前來詢問各位大大們。

這名網友在PTT板上，以「住過台灣治安最不好的地方是哪裡」為主題，他納悶台灣有很多行政劃分區塊，有的治安非常良好卻有的危機重重，雖然自己有些地方沒有住過，但自己仍想知道全台灣治安最亂的是哪個行政區？網友希望有任何親身經歷過小偷、強盜、槍擊的網大們，能夠熱情與他分享。

PO文貼出立即引發眾多網友熱烈討論，有網友覺得新北市滿亂的，因為曾經有小偷剪斷鐵窗溜進來，還拿菜刀架在女房客脖子上；也有網友認為是三重蘆洲，到了深夜還一堆七爺八爺，聲音相當吵雜，還在宮廟成群結隊的；許多網友也認為三重是屁孩區。

網友紛紛贊同，最亂的區域絕對是三重，「首選三重，萬華只是種類多而已，期實他們很無害的」；在三重騎車等紅燈千萬不能跟八家酒對到眼，起步也不能比他們快，否則會被嗆的，除非自己長的很正或善良；也有網友表示，「三重真的是治安最差的，呼籲千萬不要搬過來」。

(中時新聞網)