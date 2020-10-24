連勝文在臉書貼出一張陣亡軍人遺骸照片表示，他第一眼看到時，十分震撼。(翻攝連勝文臉書)

共機頻頻進入我國西南外圍空域，國民黨智庫民調顯示，有7成民眾表示不會感到恐懼。連勝文則在臉書貼出一張我陣亡軍人遺骸照片表示，他第一眼看到時，十分震撼。

連勝文表示，這張照片，是在民國26年底至27年初上海松滬會戰結束後，於上海近郊戰場上所拍攝。一位中華民國陣亡軍人的遺骸，以及他所配備的德式鋼盔，沒有人知道他是誰，只知道他為國家貢獻了自己的生命。

連勝文指出，他第一眼看到這個照片的時候，感到十分震撼、也感到哀傷；這位陣亡者很可能是個風華正茂的年輕人，也可能是位慈祥的父親，但是他的父母親、妻子、兒女或朋友，是否知道他已經埋骨異鄉永遠回不去了？可憐無定河邊骨，猶是春閨夢裡人。

連勝文呼籲，海峽兩岸有志之士，必須了解和平乃普世之價值，珍貴且得之不易，所以必須全力避免中華民族再次陷入戰爭的浩劫。

網友回應說：「偏偏這麼多死腦筋、思想偏激，被綠的洗腦洗到不知飲水思源。」、「向忠骸致敬。」

(中時新聞網)