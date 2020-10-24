當台灣銀行24日在Molton台灣超級籃球挑戰賽，終場56比79不敵中華白，苦吞第4敗(1勝)，賽後台銀總教練陳國維說出第一句話就是，「我們真的沒人可用了！不僅出現多達9個傷兵，就連我自己都在早上重訓時，不小心傷到腰了！」

台銀傷兵問題到底有多誇張？目前傷兵名單包含李維哲(左腿拉傷)、王泰傑(右膝開刀)、林柏偉(右踝大扭)、劉人豪(右膝開刀)、陳侑昫(左手骨裂)、高健益(左膝開刀)、劉韋辰(足底肌膜炎)、李其恩(肋骨骨裂)、周暐宸(左踝扭傷)等9人。

「只剩8人可用，我們卻還有不少比賽要打，當前只想先在體能可以負荷的程度下，順利打完這個賽事，」陳國維說，「我們無法再像過往比賽那樣拚到底，因為我很擔心又會有人受傷，別忘了，我們下周還要面對6天內5場的考驗。」

至於面對年輕的中華白，最後竟然輸了23分之多，陳國維表示，當然會感到挫折，只是起碼可以看出球員努力想贏的模樣，「老實講，今晚中華白狀況太好了，我們被他們的高命中率完全打亂，加上後面真的跑不動了，無論是快攻或回防。」

向來給自己不小執教壓力與負擔的陳國維，一如過往把所有輸球責任扛下，「我想我還是要扛下輸球責任，我們並非不想贏球，而是真的沒有人可用了，只希望接下來別再有人受傷就好，畢竟我們現在要練球，連教練團都要下去陪練了。」

(中時 )