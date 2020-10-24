台海情勢日益緊張，各界都在擔心，兩岸之間可能爆發軍事衝突。對此，國民黨桃園市議員林昭賢表示，連他還在上小學的孩子，都對兩岸間的高度緊張感到十分憂心。

《中評社》報導，對於兩岸之間的緊張不斷升高，林昭賢表示，他們這一代人以前有經歷過緊張情勢，因此其實大人們對現在的局面都已經麻痺了。不過，林昭賢透露，他有兩個正在讀國小的孩子，對於兩岸關係緊張，甚至是可能爆發戰爭到擔心，「爸爸會被叫去當兵」。

相較於老一輩人可能對兩岸情勢老神在在，林昭賢認為，年輕一代容易受到媒體影響，若有人刻意操作這些議題，對於國民黨未來的發展恐怕會十分不利。同時，他指出，國民黨應該要拋出更辣的話題，增加網路聲量，並抓住年輕人的目光。

此外，根據台灣國際戰略學會及台灣國際研究學會今(24)日公布的最新民調顯示，若爆發台海戰爭，66%的人願意上戰場，如果是大陸主動出兵攻台，則有77.6%的人願為台灣而戰。但文化大學講座教授兼社科院院長趙建民指出，現在兩岸政策是最糟的，國安風險高，但國人卻沒有基本風險意識，覺得兩岸不會開戰。

(中時新聞網)