美國副國家安全顧問博明(Matthew Pottinger)發表針對中國大陸統戰的中文演說後，大陸知名媒體網紅胡錫進立即在網上發文強烈反擊指出，美國高官公開對外詆毀中國，要求西方及亞太國家與美國一起對抗中國，包括博明這次講話，都是赤裸裸的「反華統戰」，美對華戰略受這些「中國通」的誤導，是時代的悲哀。

胡錫進在微博發文說，美國國務院有個余茂春，國家安全委員會有個博明，前者是個英文流利的華人，後者是中文流利的美國人，美國極端對華戰略裡看來沒少流入這兩個人的個人壞水。博明他像其他美國高官一樣攻擊大陸的體制和野心，別出心裁地聚焦大陸的「統戰工作」，加上一口中文，以顯示他對大陸的瞭解與眾不同。

胡錫進指出，博明曾以記者身份在大陸待了近10年，但就像他當年那些充滿偏見的報導一樣，沒能跳出美國和西方中心主義，他就像美國派到大陸來的「監工」，對他看到的一切指手畫腳。中國人從沒有過要改造西方的想法，倒是美國和西方太想改造中國了。他們以己度人，以為中國人在政治輸出方面會像他們一樣野心勃勃。

胡錫進還對博明談論大陸統戰的說法批評道，真正搞充滿敵意統一戰線的是美國，從國務卿到防長再到國家安全顧問，美國高官公開對外詆毀大陸，要求西方及亞太國家與美國站在一起對抗大陸，包括博明這一次的講話，都是赤裸裸的「反華統戰」。

胡錫進認為，美國對華戰略的劇變看來受到了一些所謂「中國通」的誤導。他們對中國大陸體制進行了貌似專業的拆解，背離了最基本的事實，那就是大陸的確是個致力於和平發展的大國，用合作代替對立的態度也是真誠的。他們非要把美中兩國搞成對抗關係，並為此製造牽強附會的理論。

他最後說，人與人之間還要講禮貌呢，國家關係涉及人民的重大利益，對體現外交政策的語言使用難道不應有所斟酌、克制嗎？歪理邪說正在主導華盛頓政壇，而那裡是世界的力量重心，這是時代的悲哀。

(中時新聞網)