英國約克郡的1名變態男子，儘管已有妻室卻依舊「情慾橫流」。不但長期與飼養的寵物雞、狗進行「情慾流動」，造成29隻雞「香消玉殞」，還要求妻子拍片「助性」。這段英國版的「約克熱」最終遭法官判處3年有期徒刑；不過，法官也無奈地表示，受限於法律缺陷，無法禁止他繼續飼養寵物。

根據「每日郵報」報導，家住西約克郡布拉德福（Bradford）的貝格(Pervert Rehan Baig)，長期強迫家中的寵物和他展開「愛的進行式」。不論是雞還是狗，都無法逃脫其魔掌染指。甚至，在貝格的「D槽」中，還儲存大量未成年孩童遭受性虐待的圖片，相當令人作嘔。

令人髮指的是，他還要求38歲的妻子擔任攝影，拍起情慾版「動物農莊」。檢察官指出，貝格夫婦在家中地下室拍攝與雞的「愛情動作片」多達29次，還性虐待1隻狗，而他變態而又卑鄙的手法也造成這些雞魂斷當下。

所幸有正義人士向英國警方爆料貝格行徑。警方接獲舉報後，突襲貝格的家並在電腦中發現名為「家庭電影」的資料夾，裡面滿滿都是犯罪證據。他妻子坦承每次「拍片」都有「演員犧牲」。

儘管法官判決貝格3年有期徒刑，並希望終生禁止貝格飼養任何寵物；但翻遍法條後，法官曼賽爾(Richard Mansell)卻無奈地表示，雖然貝格墮落的舉措讓正常人都感到不舒服，不過沒有任何一條法律禁止其飼養寵物。

因此，曼賽爾要求檢察官洽詢「英國皇家防止虐待動物協會」，並向該市治安官舉報其行徑，另尋途徑以避免貝格出獄後又有無辜的動物遭其染指。

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文章來源：Husband, 37, who was jailed for three years for making wife film him having sex with 29 CHICKENS can still keep hens as pets due to legal technicality

(中時新聞網)

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