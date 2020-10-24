管罄時隔5年推出新創作單曲〈有一種回憶叫我不想再記起〉，而她在2年多前介入倪安東婚姻，甚至鬧上法院，她當時以35萬元和倪安東的前妻達成和解，倪安東與前妻離婚，管罄正式扶正，倪安東、管罄現今感情甜蜜，曾數度被直擊一起外出、互動親暱，不時在臉書曬出他們同框合照，大方放閃。

談到新歌，管罄表示創作靈感來自於與天蠍座友人們聊天，她同樣身為天蠍座，發現大家在感情中的忍耐力都很強，「但對於對方來說，是很難察覺到另一半其實已經在忍耐。」直到忍到不想再忍時，自然是說走就走，翻臉跟翻書一樣，新曲講述是離開關係的準備動作，「是強迫自己放下的過程。」

她這次親自擔任MV導演，日前邀來大學同班同學飾演男、女主角，也邀大學學長擔任攝影師。管罄過去就讀國立臺北藝術大學，主修導演，該MV也是她首次執導的影像作品，像是為自己獻出第一次，與好友們一起進行拍攝工作，氣氛歡樂又順利。

(中時 )