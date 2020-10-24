外傳國民黨主席江啟臣有意「御駕親征」，參選桃園市長，消息一出地方議論紛紛，「帶風向」的聲浪不絕於耳，地方不諱言議長邱奕勝早已表態且勤走基層，主席空降，出錢出力整合好地方的邱情何以堪，議員黃敬平甚至爆料連柯P到桃園設服務處都先找邱，籲黨中央別再把一盤好棋拱手讓人。

桃園市長鄭文燦兩任任期將屆滿，國民黨搶著收復桃園失土，外傳國民黨內包括大老、黨務高層、縣市長等多位黨內要角，都認為江若以黨主席身分參選桃園市長，是勝算極高的絕妙好棋，有助國民黨穩定發展，也有利國民黨2024拿回政權，黨務高層已著手超前部署。

「瞎扯、測風向或故意見光死都有可能！」國民黨桃園市議員黃敬平透露，議長邱奕勝月前曾在主席江啟臣訪桃園時，當面問過江要不要參選桃園市長，若江有意願，邱會全力幫江抬轎輔選，不過江當時直接對邱說：「嘸啦！你來選就好啦！」黃敬平研判，江現階段是沒意願的，認為江應該要把戰略先設定明年能否成功連任主席這一關，再尋求國民黨2022年全盤的選舉佈局，才是正辦！

黃敬平質疑，黨內所謂超重量級大老、聲望極高的首長，近期都向黨務高層主張江啟臣應親自為黨拿回桃園，這樣的想法到底瞭不瞭解桃園市？會不會反而害了江啟臣？他直言，桃園是很重宗親及社團情感連結的，非傳統六都都會型，不僅江若想來桃園選須先說服地方接受，另一熱門人選羅智強本人也親口向他表明「絕不考慮到桃園市選舉」，他更點名吳志揚、孫大千等人的地方人和問題，則是負面大於正面。

黃敬平說，若江有黨主席的身份，「御駕親征」桃園市參選，確實合理有正當性，也不是沒有勝選的機會，問題是明年黨主席若不是江，就另當別論了。他強調，邱奕勝接任桃園市黨部主委後，一直出錢出力並整合地方，在桃園黨內及地方都頗負眾望，況且邱仍持續勤走全市各里基層拜訪及座談已逾一年，為參選市長鋪路準備，黨中央若認為邱不適合就應當機立斷早點講清楚，而非頻頻測風向、亂放話。

「藍白合作可望在桃園出現！」黃敬平還爆料，連民眾黨主席柯文哲，日前為了在桃園市設立服務處，都曾透過管道接觸邱奕勝，並讓一度外傳要披褂上陣代表民眾黨參選桃園市長的前國民黨桃園市黨部主委楊敏盛的兒子楊弘仁打退堂鼓，若黨中央未來不在徵詢過程中，充份尊重邱奕勝，難不成要把邱好不容易才整合好地方各勢力的局面打破，把敗局留給自己、勝利再拱手讓給對手？呼籲黨中央尊重地方慎思。

(中時 )