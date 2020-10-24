基隆文化中心青年團練尬街舞，林右昌讚「讓城市有精神」。（吳康瑋攝）

基隆市在這個週末假期非常熱鬧，更有各種好玩的活動陸續登場，也帶領人們走入基隆體會在地的港都風情，更有眼尖民眾發現在文化中心裡外、周遭，有好幾群年輕人放著音樂跳起街舞，非常搶眼，對此，市長林右昌在24日參加基隆美展頒獎典禮時，也特別駐足觀賞，並用力拍手鼓勵。

基隆市近年來增加了不少喜愛跳舞的民眾，在地從老到幼，上至做阿嬤、下至當學生，甚至剛學會走路，都有民眾熱愛舞蹈，他們除了以熱情的舞蹈替城市帶來另類的風采外，更也出沒於各種場合，形成在地獨有的文化。

林右昌今參加完頒獎典禮後，移步到三樓展出現場，看到一旁賣力跳舞的年輕人，特地前往駐足觀賞，給予熱烈掌聲，現場也有人詢問林是否要下場來「尬」一下舞，他則笑著拒絕，對此，林右昌指出，在文化中心交友、閱讀、跳舞的青春生活是市民共同的歷史回憶，近年來跳舞的年輕人增加很多，他希望這些活力能帶動市政步步成長，除了讓基隆更美、也更有精神。

(中時 )