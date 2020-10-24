中天新聞台執照年底到期須換照，NCC史無前例先辦聽證會，引發外界揣測行政部門不當介入。為此，扁政府時代的前新聞局長鍾琴今天出面帶頭在中正紀念堂街講，聲援中天、捍衛媒體自由，並呼籲民間一起連署，反對中天被關台。

鍾琴表示，如今我國不只面臨媒體不獨立問題，民進黨政府推出的民生政策相關法令都窒礙難行，因為都是少數人決策，跳過文官體系，原本的NCC主委不打算壓迫媒體，可是行政院長蘇貞昌批評NCC甚麼都不管之後，原本的主委就「被辭職」，自此行政院將髒手伸NCC。

不僅如此，鍾琴質疑蔡政府透過外交部長吳釗燮，跳過正規外交官體系，私下和川普政府協商交易。在許多政府採購也跳過正常程序，而有了上下其手的機會。如果連媒體獨立都被消除，中天沒了，TVBS也沒了，所有媒體都綠化，全國只有民進黨的聲音，這樣持不同意見者還有生存空間嗎？民進黨政府想讓不同意見的人民不敢發聲，希望大家要勇敢站出來反對。

前台北縣長周錫瑋則直言，如果中天被關了，其他媒體也會害怕民進黨政府，如果這一戰不成功，之後我們就沒有媒體自由了，政府就會貪腐專制。

協辦本次活動的國民黨立委鄭正鈐表示，活動現場發起連署，讓民眾一起表達反對中天被關台的心聲，同時要求政府應尊重媒體自由，在審查所有電視台換照時都必須用一致標準。

國民黨籍台北市議員羅智強指出，今天民進黨關掉中天，以後就可能關TVBS，之後進一步封住其他反對民眾的口，到時候就沒有媒體幫人民講話了，所以如今大家出來不是為了中天，是為了捍衛自己。

前駐紐西蘭代表介文汲指出，如今許多媒體只監督在野黨，現在民進黨政府竟還想把認真監督執政黨的中天關台，證明民進黨根本反民主，因此大家必須站出來反對。

藍天行動聯盟主席武之璋建議，之後大家也要盡力向美國反映蔡英文政府迫害媒體自由的惡行，讓美國介入調查。

(中時 )