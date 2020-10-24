台視、三立奇幻旗艦大戲《天巡者》將於25日首播，周曉涵劇中飾演秦廣王，編劇林若晞透露，原希望周曉涵是像金庸筆下的「東方不敗」，最後仍決定以妖艷形象展現，沒機會穿男裝的周曉涵聽聞後大喊太可惜，因小時候看《笑傲江湖》，見氣質大美女林青霞竟會嘗試詮釋亦男亦女的東方不敗，還跟女生談戀愛，「滿酷的，還有點走火入魔」，雖平常多以美豔形象，周曉涵自認「如果剪男生頭，說不定會滿帥的」。

楊銘威在劇中飾演城隍爺，造型復古時髦又幽默，他笑說的確如編劇所述，像金庸筆下的老頑童周伯通，因城隍法力高強，與周伯通武功蓋世有異曲同工之妙，尤其在他心中，周伯通原型宛如「鋼鐵人」，既幽默能力又高強，讓他一圓「漫威夢」。楊銘威回憶，過去流行武裝仙俠劇時，還曾想過自己最適合韋小寶、令狐沖及小魚兒等角色，也讚周曉涵是「史上最風騷秦廣王」，顛覆過往的版本很吸引人也很有看頭。

《天巡者》劇中有不少後製畫面，演員拍攝時在綠板前「發功」，賀軍翔表示，自己一直比手畫腳演出很尷尬，楊銘威則笑說因題材很新鮮，有幾幕是要把「神力」輸入到別人體內，「施法」畫面讓旁人都笑歪。

(中時 )