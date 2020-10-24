近期忙拍攝八點檔《多情城市》的高欣欣、兵家綺過去有舞蹈底子，24日和曾走秀過的林千鈺一同受邀參加許艷玲《風渡 PONTOON》2021春夏服裝秀，也是3人第一次戶外走秀。高欣欣透露，以前拍戲會把便當飯吃光留下一堆菜，為了走秀她刻意控制澱粉攝取，這2天只吃三分之一的飯量，也持續鍛鍊國標舞，增加運動量及強度，也自爆事前不斷想像自己走秀畫面，自虧「真是超自戀」。

為呈現手工染布線條躍動，這回邀請國內知名舞蹈家古名伸擔任服裝秀藝術總監。首度走秀的兵家綺，笑說幸好自己是舞蹈科班出身，跟一群舞者走秀壓力沒那麼大，巧的是古名伸正是她高中的現代舞老師，開心與師重逢，勾起滿滿回憶。高欣欣則說，實際走秀和自己想像差不多，她笑說一直催眠自己穿上褲裝像戰士、裙裝又化身女王，雖步道有小碎石不好走，但多走幾趟後，腳背被訓練得很有力。

林千鈺昨穿上藍染配上白底的禮服走秀，宛如化身「人魚公主」。她表示，這次走秀服是許艷玲老師特地從博物館借出來的禮服，對待禮服比自己還寶貝的感覺。也回憶剛出道時，曾參加模特兒走秀訓練，曾與張瓊姿、李芳雯客串走秀。

(中時 )