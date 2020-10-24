今年剛升格當爸的明道，經營副業眼光獨到，他自創保養品牌「歐希納」23日在上海舉辦發布會，以品牌創始人身份化身粉絲的「藍朋友」，也力邀張庭、林瑞陽夫婦與好友吳克群、汪東城站台。主持人見3人合體，直喊像全新男團組合，汪東城打趣邀林瑞陽組新F4，吳克群則取3人團名是「東道群」，象徵3人到哪都要做東，組團話題掀起網友熱議，還登上微博熱搜。

汪東城、吳克群在活動上開金嗓，演唱〈為你寫詩〉與〈傷心太平洋〉等夯曲炒熱現場氣氛。明道感謝好友相挺，他出身男團「183club」，虧出身「飛輪海」的汪東城「多年前團體的戰爭還沒有打完」，汪東城則體面笑回：「感謝你照顧我的皮膚」。吳克群則讚明道的保養品牌「每一款味道，就連男生聞了都能接受」，給足明道面子。

明道透露，研發過程將自己的臉當作品牌「實驗室」，全套的保養品試了上千次以上，確認品質後才推出。發布會上明道也相當寵粉，挑選素顏的粉絲上台，捧女粉絲的雙頰，將精華液敷在粉絲臉上，讓全場粉絲尖叫連連，林瑞陽也自告奮勇上台，說自己素顏沒化妝，還打趣說自己也愛漂亮。

明道（中）自創保養品品牌發布會，好友吳克群（右）與汪東城（左）站台。（歐希納提供）

(中時 )