桃市長盃游泳錦標賽，726選手同池較勁。(體育局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃市長盃游泳錦標賽，726選手同池較勁。(體育局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃市長盃游泳錦標賽，726選手同池較勁。(體育局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長盃游泳錦標賽24日在市立游泳池登場，483名選手及233名隊職員共計726人同「池」較勁，體育局長莊佳佳期許參賽者透過賽事「以賽代訓」，尋求個人最好成績，為明年全運會預做準備，也希望大家能透過比賽交流，提升桃園市運動風氣。

因新冠肺炎影響，桃園市取消辦理「109年桃園市運動會」，考量國內疫情穩定控制中，且市民期待能提供愛好游泳者參賽機會，體育局與桃園市體育會游泳委員會合作辦理「109年桃園市長盃游泳錦標賽」，24日起一連三天在市立游泳池舉行。

副市長李憲明為賽事揭開序幕，他表示，近年來桃園競技運動實力大幅提升，去年全國運動會在桃園舉辦，一舉囊括45金46銀56銅，創隊史最佳成績，包含游泳項目榮獲1銀2銅成績。此外，在今年全國中等學校運動會，桃園榮獲79金66銀75銅，其中游泳囊括8金2銀3銅佳績，顯見「菁英運動選手培訓計畫」、「重點運動種類資源充實計畫」、「全國運動會奪金計畫」、「優秀運動教練聘用計畫」、「績優運動選手培訓補助金發給計畫」等各項計畫確有成效。

今年桃園市長盃游泳錦標賽設有國小、國中及社會男、女組共6個組別，並邀請本市學校、機關、團體及社會人士等組隊參賽，共有483名選手及233名隊職員共計726人參與賽事，希望藉由賽事活絡本市基層游泳運動風氣。

莊佳佳表示，110年全國運動會將於明年10月16日至21日在新北市舉行，游泳是競賽項目之一，希望大家能透過本次賽事以賽代訓，尋求個人最好成績，也希望大家能透過比賽交流，提升桃園市運動風氣。另為配合防疫實聯制，提醒參賽人員及觀眾必須全程佩戴口罩，並隨身攜帶市民卡(桃樂卡)或身分證憑卡感應入場，以及入場時需配合量測體溫、消毒及維持社交距離等防疫工作。

(中時 )