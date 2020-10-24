根據氣象局資料顯示，在菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，將形成第18號颱風「莫拉菲」，最快明日生成，雖對臺灣沒有直接影響，但很可能為下周帶來水氣，影響東半部，且下周三東北風又增強，周四開始轉低溫，最冷19度。

氣象局指出，第17號輕度颱風沙德爾，今日下午2時位於鵝鑾鼻西南西方960公里的海面上，向西移動，未來會持續減弱並向中南半島一帶移動，對臺灣天氣已無影響；但菲律賓東方海面有一熱帶性低氣壓，目前位於鵝鑾鼻東南方約1440公里的海面上，未來有發展為輕度颱風的趨勢，下周有可能為臺灣帶來水氣。

明日東北季風減弱，各地大多為多雲到晴的天氣，只有東半部及大臺北山區可能出現零星偶陣雨，南部地區晨間偶爾有些飄雨機率；氣溫方面，除了高雄低溫有24度左右之外，其他地區低溫19至22度間，白天桃園以北及宜蘭、花蓮高溫24至26度，新竹以南及臺東則是27至31度。

氣象局表示下周一、二東北風減弱，各地大多為多雲到晴，但到了周三東北風又增強，下周四起至周六，迎風面的北部及東半部地區降雨機率增高，有局部短暫雨，至於降雨的強弱要視到時南方是否有熱帶系統提供水氣而定。其他地區為多雲；氣溫方面，各地轉涼，尤其到了下周末，中部以北及東半部低溫僅19至21度需多注意氣溫變化。

(中時新聞網)