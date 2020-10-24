秋冬的港都怎麼玩？羽球世界球后戴資穎「戴」你玩！高雄市長陳其邁今天宣布由小戴擔任高雄秋冬旅遊大使，向國內民眾及世界各地的粉絲介紹高雄好吃、好玩、好拍的觀光景點及美食，小戴與陳其邁還在駁二藝術特區互尬羽毛球、吃冰、玩自拍，要將高雄最美好的港灣風景推介到全世界。

高市觀光局今日安排世界球后戴資穎走訪亞洲新灣區，從頂級科技的智崴科技i-ride、鯨魚堤岸眺望高雄流行音樂中心及大港橋、再到壽山情人觀景台等，也走訪鹽埕區品嚐大溝頂美食及奶茶一條街，中午更與陳其邁相約在駁二藝術特區走訪各異奇趣的倉庫群，兩人一起在駁二人氣打卡點自拍，還打一場羽毛球友誼賽，品嚐義式冰淇淋。

戴資穎（左）與高雄市長陳其邁以高雄流行音樂中心為背景合影，還打了一場羽毛球友誼賽。（高雄市政府觀光局提供）

陳其邁最後更宣布請戴資穎擔任高雄市秋冬旅遊大使的重量級消息，廣邀民眾一起到高雄來觀光旅遊，也藉由戴資穎的世界知名度，將高雄觀光推上世界級舞台。

高市觀光局長周玲妏表示，高雄有多元的人文歷史及美麗的山海河港，觀光局於10月初推出限量免費遊程，每條路線主題不同，帶領外縣市民眾從市區玩到山城海線，深入瞭解高雄的在地人文及熱情，一推出就相當受到歡迎，報名全數秒殺，可見高雄觀光魅力驚人，這次更邀請世界球后戴資穎擔任高雄秋冬旅遊大使，向大家介紹高雄新玩法。

戴資穎行銷高雄，還難得的走起了文青路線。（高雄市政府觀光局提供）

另外為讓更多年輕人能夠更瞭解高雄不同的觀光面向，觀光局更請來多組全台知名YouTuber接力，挖掘高雄的觀光魅力，希望大家都能來高雄感受豐富的人文風情加美景，讓民眾冬天都能來高雄觀光旅遊，過暖冬、賞美景、吃美食、泡好湯。

周玲妏進一步表示，高雄冬天熱鬧非凡，除了精彩的遊程外，最近還有一個令人垂涎的人氣美食「肉燥飯爭霸戰」即將登場。為了將在地高雄美味推廣出去，特別舉辦「2020決戰高雄肉燥飯爭霸賽」，即日起至11月6日止開放網路報名（詳情請恰：https://pse.is/pyuty），分成「專業店家組」及「全民制霸組」各自對決，最終選出高雄最強肉燥飯霸主，也歡迎各地的好朋友也一同來趟舌尖上的高雄美食之旅。

(中時 )