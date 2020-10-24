CEO許維恩亮麗出席時尚活動。（MSGM／維恩原創提供）

康茵茵穿一身黃相當吸睛。（MSGM／維恩原創提供）

王家梁跑趴誤入別人鏡頭。（MSGM／維恩原創提供）

李家儀第一次參加時尚品牌活動。（MSGM／維恩原創提供）

高妍妍自DD52選秀發跡。（MSGM／維恩原創提供）

女星許維恩今年升格經紀公司老闆，日前首次帶領公司旗下藝人康茵茵、王家梁、韓團Fanatics台灣女生李家儀、DD52女團選秀新人高妍妍，參加時尚品牌萬聖節元素的新品發表會，她自豪說：「很開心也成為恐怖電影的主角，因為我打扮的很恐怖又變態，我很驕傲公司的藝人都很優秀又很努力，每個人都是我的寶。」

在現場大家互相拍照，其中康茵茵搶著拍別人，用很怪奇的姿勢替大家拍照，其實她只是筋比較開，誇裝的動作反而變成現場有趣的畫面，反成為被拍的對象。師妹李家儀已在韓國出道，她說：「很開心這次可以出席秋冬時尚活動，第一次參加這樣的活動，覺得很新奇，可以搶先看到這一季的衣服，之前在韓國的經驗大多都是錄製節目，服裝都是造型師幫我們設定好的。」還在大學讀書的新人高妍妍也是第一次參加時尚活動。

而萬紅叢中一點綠的王家梁，看起來個性嚴肅拘謹，尤其在眾多女生旁邊，更不敢多靠近或開玩笑，有趣的是，現場拍照時他總會不小心亂入其他藝人拍攝的背景裡，原來他是默默的、很認真的在一旁看其他新款服裝。

(中時 )