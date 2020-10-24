親子之間總是說沒兩句就吵架？為何總是聽不懂孩子想表達什麼？基隆市家庭教育中心與中正國小在24日合作辦理「親子溝通不卡卡」活動，聘請台灣文創牌卡教育推廣協會林韻婷老師及內湖社區大學巢佳苓老師講解親子相處的眉角，家庭教育中心指出，我們沒辦法決定出生在什麼樣的家庭，但只要改變溝通方式，就能增進親子關係、彌補裂痕。

家庭教育中心指出，增進親子關係的竅門就在於不放棄的「溝通」，只要適時變換溝通方式，並持續堅持溝通，一定能好轉，活動現場也帶領親子以藝術治療方式，透過卡牌輔助讓親子共同創作，在創作過程中親子不斷互動對話，更為增進親子間的情誼，活動尾聲藉由製作輕食早午餐促進親子交流，讓孩子自己動手切小黃瓜、紅蘿蔔、蘋果、剝雞蛋等，完成屬於自己的營養三明治，讓家長直稱「好像更了解孩子的想法！」、「和寶貝距離拉近了！」。

家庭教育中心表示，中心長期致力推動相關家庭教育活動，在31日上午及11月14日上午，分別在德和國小及和平國小舉行親子活動，更邀請名師教導家長在生活中，應該如何陪伴孩子，活動現場還有有趣的手作DIY、親子閱讀搶答遊戲，名額有限，歡迎家長踴躍參與，詳情請上中心網站及臉書粉絲頁瀏覽。

(中時 )