蘆竹一間移工舞廳多次被查獲顧客吸毒，警方今凌晨上門查獲業者販毒。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦24日午間前往市府警察局，慰勉破獲蘆竹區外籍移工舞廳涉毒案的員警。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

蘆竹一間移工舞廳多次被查獲顧客吸毒，除吸毒者依法送辦，主管機關經發局也祭出行政手段，勒令業者停止營業2個月，孰料桃警24日凌晨上門，不但查獲業者違規營業，也當場逮到包括負責人在內的3名越南籍男子，涉嫌販毒，起出大批毒咖啡包、K他命、安毒等毒品，並將現場122名舞客帶回，桃園市長鄭文燦除勉勵破案警方，也重申反毒決心，必要時將斷水斷電，並拆除違章。

桃園市長鄭文燦24日午間前往市府警察局，慰勉破獲蘆竹區外籍移工舞廳涉毒案相關員警時表示，市府警察局於今凌晨2時，動員上百名警力，在桃園地檢署緝毒組檢察官蔡孟利指揮偵辦下，鎖定已有多次違規裁罰紀錄、已被裁處停止營業，卻仍繼續營業的蘆竹區外籍移工舞廳，拘捕阮姓負責人及共犯等3名越南籍涉嫌販毒者，當場查獲毒品咖啡包及MA毒品等證物，並帶回疑似施用毒品的舞客共122人，其中本國籍14名、越南籍108名，依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送桃園地檢察署偵辦。

鄭文燦說，警方在舞廳查扣的毒品證物眾多，包括毒品咖啡包68包（含袋毛重467.01公克）、PMMA藥錠52顆（含袋毛重19.51公克）、糖果包裝愷他命8包（含袋毛重1.94公克）、疑似毒品捲菸12支、愷他命粉末1包、毒品巧克力包4包及液態安非他命2瓶，後續將依毒品危害防制條例，裁處阮姓負責人，必要時針對營業處所予以斷水斷電，而若有涉及違章建築的部分，也將依法拆除。

鄭文燦重申反毒決心，市府跨局處將持續針對易施用毒品的營業處所進行強力稽查，防止毒品危害市民健康，以淨化社會治安。

桃園地檢署強調，毒品危害防制條例第31條之1規定業者須善盡場所管理責任，對違反義務之業者及負責人，最重可裁罰100萬元以下罰鍰，情節嚴重者得令其一定期間停止營業或勒令歇業。

桃園檢警將持續鎖定轄內可疑特定營業場所查緝，檢方呼籲全民建立反毒共識，除特定營業場所業者應善盡社會責任外，年輕人切勿因爲好奇或助興而輕易嘗試新興毒品咖啡包等，如遇有兜售毒品之情形時，請踴躍提出檢舉，齊心維護乾淨家園。

(中時 )