方文琳、黃嘉千近日忙排練舞台劇《明星養老院》，兩人除了同是玉女歌手出道，也是同月同日生，巧的是也都生女兒。近日接受專訪，黃嘉千自認對10歲女兒夏天很嚴格，怕現在沒管好，長大會控制不住。方文琳14年前和前夫于冠華離婚後，獨自扶養兩個女兒23歲于齊優（優優）、21歲于齊薇（薇薇）長大，也不怕女兒談戀愛，反倒怕他們死腦筋，「一個家還是需要有男人，搬家很多東西搬不動，還好有他們兩個的男朋友」。

《明星養老院》由王牌製作人王偉忠監製，方文琳飾演養老院院長，黃嘉千劇中則患阿茲海默症。現年47歲的黃嘉千坦言剛接到演出邀約，搞笑說「偉忠哥怎麼會找我？他想拉年輕人陪他吧？」首度演出舞台劇的方文琳自認「幼幼班」，怕首演壓力大會失眠、忘詞，黃嘉千在旁安慰「沒事的，忘就忘阿，只要臉皮夠厚，就接著講下一句」，方文琳搞笑說「我應該要演你的角色，可以失憶」。

黃嘉千劇中詮釋阿茲海默症，俗稱老年痴呆，被問到若能選擇，會想忘掉的人生片段？她直言「不好的都不要記得」，回憶過往若傷害別人，努力修復卻得不到對方原諒，會讓自己耿耿於懷，不如就忘記「像用橡皮擦擦掉一樣」。方文琳歷經失婚，21年來獨自扶養2個女兒長大，她坦言人生碰到很多坎坷「別人在提的時候，不會刻意去想，就是有這些經歷，才成就現在更好的自己」，不會刻意忘記過去。

雖不是首次扮老，但這回方文琳刷白髮、化老妝，保養得宜的她說「這是90歲吧，我們70歲時應該不會這麼老」。對於《養老院》的退休生活？方文琳直笑說「這養老生活太累了，還要表演，養老應該是走入平凡，到鄉下、深山裡面去」，不過她坦言沒想過要退休，「如果小有能力過生活，別再為賺錢而賺錢，現在表演對我來說是享受、興趣，如果還有需要我都會在」。

方文琳目前和女兒住隔壁，各自有專屬空間，自己平時勤加運動，就怕「不曉得年紀到了會有什麼毛病」。劇中養老院照顧資深明星後半生，她認為共居大家可以互相照顧，也會擔心老了一個人在家跌倒，所以現在把自己健康照顧好，別讓小孩父母擔心。

黃嘉千（左）、方文琳演出舞台劇《明星養老院》。（粘耿豪攝）

方文琳首度挑戰舞台劇，在《明星養老院》中飾院長「夏曉風」。（金星文創提供）

黃嘉千在舞台劇《明星養老院》中飾演玉女歌手「梁菁菁」，患有阿茲海默症。（金星文創提供）

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