地價稅將於11月1日開徵，基隆稅務局為方便民眾繳稅，提供多元繳稅管道，民眾可以到超商繳納，今年超商代收稅款限額從2萬元提高至3萬元，並可使用「實體信用卡」、「行動支付」及「電子票證」等非現金支付，也可以到代收稅款的金融機構臨櫃繳稅，以自動櫃員機轉帳繳稅，或以晶片金融卡、信用卡、活期存款帳戶，透過電話語音、網際網路轉帳繳稅，還可以智慧型手機下載行動支付APP，掃QR-Code行動條碼，輕鬆線上繳稅。

稅務局進一步說明，民眾如果未收到繳款書，可利用已註冊健保卡、自然人憑證、工商憑證及TW Fido(行動身分識別）於「地方稅網路申報作業」網站中「定期開徵查繳稅及電子傳送服務」或便利商店多媒體機（KIOSK）辦理網路線上查繳稅，繳納截止日開放至12月2日前。民眾如果已辦理金融或郵政機構約定轉帳繳稅，請於109年11月30日前在帳戶內預留足額之存款，以備提兌。

此外，稅務局鼓勵民眾如期繳納稅款，舉辦了一系列的活動，歡迎民眾一起來參與，第一重好康「行動支付繳納地方稅抽好禮」，納稅人於10月1日至11月30日以行動支付繳納基隆市地方稅，掃描稅單上QR-Code，即可完成繳稅及抽獎，將抽出頭獎(除濕機)1名、普獎(500元超商禮券)60名。

第二重好康有「地價稅早繳稅早安心抽獎」，納稅人於11月30日前繳納基隆市地價稅款，即可參加抽獎，週週抽好禮，第三重好康為「稅務達人e起抽租稅有獎徵答」，只要於11月30日前至稅務局網站答題，即可參加抽獎，這麼多好玩有趣的好康優惠，就等你來參加。

(中時 )