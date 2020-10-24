美國大選進入最後割喉時刻，跨國民調機構「輿觀」（YouGov）日前發布一份針對亞太地區對於美總統大選的民調，相較亞太其他國家偏向支持拜登，臺灣人支持川普連任的比例卻占多數。資深媒體人陳揮文表示，這幾次美國總統大選辯論，都沒有提到臺灣，並直言，「我們是川粉大國，可是人家根本不理你」。

陳揮文24日在政論節目《少康戰情室》中表示，川普有國家機器和國家隊，所以川普才有，外交的成績，對於川普打外交牌，陳揮文說，「我是很歡迎的，不要打兩岸牌，以色列那個，你們盡量去玩」。

陳揮文認為，大家看這個「電郵門」和「通烏門」，只會演到11月3日，11月3日以後不管什麼媒體，都不會再寫了，他還指出，這種潑髒水的方法，和臺灣在選舉的時候很像，選前窮追猛打，選完都不談了。

至於大陸和臺灣的部分，陳揮文發現，這幾場辯論，根本一句話都沒提到臺灣，臺海什麼都沒提，他還忍不住直言，「就是我們是川粉大國，我們覺得我們很重要，可是人家根本不理你」。至於有關大陸的部分，也只是聚焦在疫情和關稅，「兩三下就都沒有了」。

(中時新聞網)