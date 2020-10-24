美國民主黨總統候選人拜登22日晚間在辯論會上提到，他主張石油業「轉型」（transition），此話一出立刻引發相關業者的緊張，川普總統趁機抨擊他打算摧毀石油業，而在一些「油氣州」，共和黨籍州長也相繼跳出來指責拜登，還呼籲選民投票制裁，民主黨方面亦有競選連任的聯邦眾議員與拜登切割，令拜登陣營擔心賓州等關鍵州的選情會因此受傷。

在辯論會上，拜登表示，全球變暖是對人類生存的緊迫威脅，而他提出清潔能源計劃，著眼於讓美國實現零排放。拜登並談到，石油業污染環境、需要轉型，又稱可再生能源將能取代化石燃料。23日，眼看他的說法被放大解讀為要「淘汰石油產業」，拜登則澄清說，他是要削減開採化石燃料的補貼，又說相信石油產業會持續至2050年。

然而，川普在佛州知名退休社區「村莊」拉票時，趁機大做文章，形容拜登犯下嚴重錯誤：「拜登萬一成為總統，長者在夏天沒冷氣、冬天沒暖氣、繁忙時間斷電。」他又稱，拜登根本就是要摧毀石油業，他還向一些關鍵州喊話說：「德州記住沒？賓州記住沒？還有奧克拉荷馬、俄亥俄州呢？」

距離總統大選日僅剩10天，拜登全國民調平均領先川普8.1個百分點，隨著選戰進入衝刺階段，川普能否扭轉劣勢，關鍵州或搖擺州的意向成為焦點，而關鍵州諸如賓州（目前拜登平均領先5.1個百分點）、德州（目前川普領先4個百分點）都是石油及生然氣生產重地，後者更是共和黨傳統票倉，但今年的選情也很緊繃。

共和黨籍德州州長艾伯特便攻擊拜登說，拜登要逐步淘汰化石燃料，將會摧毀德州經濟，讓該州的學校失去數十億美元經費，以及流失近43萬工作機會。同為共和黨籍的密西西比州州長瑞維斯亦炮轟拜登的立場，稱這會帶給密州經濟大災禍，他還呼籲支持者出來投票表態。

民主黨籍聯邦眾議員如新墨西哥州的史莫及奧克拉荷馬州的霍恩，也推文與拜登進行切割。在11月3日競選連任的民主黨眾議員中，斯、霍兩人的選情被歸入最危險之列。

(中時 )