日前網上傳出美軍偵察機飛越台北的消息，遭到國防部否認，但隨後又有美媒述美軍消息人士稱此事為真。對美軍機是否飛越台北的疑雲，大陸《環球時報》總編輯胡錫進表示，美軍機不得飛到台灣上空是「底線」，如果美軍飛越的證據確鑿，解放軍也會派軍機飛臨台灣上空，為統一台灣邁出重要一步。

日前網上傳出美軍一架RC-135W偵察機疑似飛越台灣北部，但國防部隨即發表聲明澄清。不料美媒《動力》(The Drive)雜誌卻引述美軍太平洋空軍（PACAF）的一名公共關係官員的文字聲明表示證實此事，該軍機為美軍RC-135W偵察機，確實飛越台灣北部，但由於軍事行動安全起見，無法討論任務細節。為此，台灣 空軍司令部再度發表聲明否認，此事亦引發台灣各界的猜測。

胡錫進說，美軍飛機不得飛到台灣上空，這個規矩請台美都記清楚了，它是底線。但此說法遭到不少網民的嘲諷。（圖／胡錫進微博）

《環球時報》總編輯胡錫進在微博針對此事發文表示，美國太平洋空軍向台灣媒體否認了之前關於RC-135W電子偵察機飛越台北上空的報導，稱它為「錯誤消息」。這說明台美都意識到了問題的嚴重性，「不管事情真假，美軍飛機不得飛到台灣上空，這個規矩請台美都記清楚了，它是底線。」

網路上傳出美軍機飛越台灣北部的航跡圖，但很多專家認為是使用者自己的電腦設定錯誤才會出現航跡誤差。（圖／網路）

胡錫進接著說，如果有美軍飛機飛越台灣的確鑿證據，相信解放軍會做出包括派戰機飛到台灣上空保衛國家領空的重大反應，屆時台海地區的軍事格局將被改寫，統一台灣會邁出重要一步。

大陸網民似乎比較相信美軍機確實飛越台灣北部，在胡錫進的微博上有數千條網民留言稱，「飛了不止一次，已經不是秘密了」、「美軍機幾個月前就飛過了，別阿Q了！」、「福建的雷達離台北一百多公里，雷達上有，偵察機代碼也有，結果你嘴裡說沒有，自欺欺人罷了」、「他們飛沒飛我們雷達監測不到？那還打什麼台灣」、「趕緊去搬磚吧大家，底線就像無底洞一樣，對岸和大洋彼岸摸的透透地，老胡你就別瞎吹了」、「人家飛了，我想國台辦除了抗議有沒有別的措施？」「如果真的飛了，台美都不承認，我們真的會去到台灣上空嗎？」「前兩個月不是說有美國飛機從台灣直接起飛麼？老胡我記得你也說過這個話題啊！難道我記錯了？」

(中時新聞網)