瑞芳青雲殿設獎助學金嘉惠家扶孩童。（基隆家扶中心提供／吳康瑋基隆傳真）

瑞芳青雲殿於24日提供獎助學金給基隆家扶中心瑞芳服務處所服務的偏遠地區年輕學子，迄今超過數百名學生受惠，此日已頒發助學金10萬元，受惠對象分別為國小22名、國中12名、高中10名、大學3名，共計47名。

瑞芳青雲殿自1960年奠定今日雞籠山麓廟地迄今，是瑞芳區有名的觀光、宗教景點，教化深遠且信徒虔敬，為鼓勵向學並減輕在地貧困學子因求學所帶來的家計負擔，已連續七年不曾間斷地每學年持續贊助十萬元，透過助學金的發放以穩定培育在地學子和造福在地貧困家庭。

基隆瑞芳青雲殿黃佳玲主任委員也詳細的為現場同學們介紹神農大帝、神農二帝、藥王仙公等神尊的由來與事蹟，為此份獎助學金賦予更重要的意義，期待同學們繼續在課業上的學習與精進。

基隆家扶中心設於瑞芳服務處已近20年協助瑞芳區、雙溪區、平溪區、貢寮區貧困家庭，家庭類型多數為隔代教養和單親，數孩童皆為學齡前或就讀中的學子。

家扶指出，中心長期鼓勵每一戶家庭，在貧困的過程仍然注重孩子的教育，讓孩子能藉由知識的力量為家庭帶來提升和翻轉的機會，為自己的人生與家庭能走出不同的精彩樣貌，勉勵未來為社會盡一份心力，讓愛的循環可以流動生生不息。

(中時 )