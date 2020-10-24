美國大選進入最後割喉戰，兩大陣營互揭瘡疤，民主黨候選人拜登民調一直領先美國總統川普。4年前，希拉蕊民調領先，卻輸掉選舉人票。實踐大學副校長江岷欽表示，Marist及IBD/TIPP這兩家民調最準，曾多次精準命中。

江岷欽在政論節目《TVBS戰情室》中表示，滿街的民調，就跟台北滿街的醫生一樣，有名醫、有良醫，當然也有庸醫。在所有民調當中，2016年全美國最準的唯二︰第一名是Marist、第二名就是IBD/TIPP。IBD/TIPP在2004年、2008年、2012年、2016年選舉的預測，全都中。

江岷欽認為，辯論之後最新的民調，是拜登的49.8%對上川普的45.2%。如果它沒誤差的話，其實是贏2%，像上次希拉蕊就贏2%，就幾乎是贏200多萬票。拜登贏4%，還是贏400多萬張票。

江岷欽指出，如果現在投票的話，75%川普的鐵粉說，「我一定去投票，投給川普」。6成6拜登的粉絲則說，「我會投拜登」。川普支持者說，我的鄰居有48%的人都會投川普、拜登的只有35%。郊區的人所做的民調，則是71%的鄰居都會投給川普。

江岷欽表示，這次跟2016年不同的是，這次有疫情。所以上次讓搖擺州翻盤的是老人家，還有白人郊區的女性。這一次這兩個族群通通都翻臉，所以拜登會在這方面多加著墨。

(中時新聞網)