Amis旮亙樂團。（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

內政部長徐國勇共興盛舉。（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

男中音李增銘、女高音蔣啟真精彩演出。（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

2020太魯閣峽谷音樂節今在太魯閣台地登場，因連日來山區降雨，還擔心演出受阻，今早山區雨停了，氣候陰涼，吸引上千遊客以草地為席，在峽谷間聆賞著天籟樂音，內政部長徐國勇到場共襄盛舉，他致詞時感謝國人配合防疫，才能在全世界疫情嚴峻之時，還能相聚一起參與這麼棒的音樂會，相當不簡單。

峽谷音樂節今年邁入第19年，以「天地樂章，詠唱自然」為主題，主辦單位太魯閣國家公園管理處，原邀請加拿大籍音樂家馬修連恩登台，因疫情無法來台，改邀韓國知名男中音丁一憲擔綱，卻在昨天丁一憲突然雙側聲帶發炎，醫囑需禁聲休息。太管處緊急應變，再改邀台灣知名的男中音李增銘，與蔣啟真、台北愛樂交樂團隊攜手演出。

徐國勇說，好山好水好音樂，每一座山都是有靈性，所以有靈性的山跟好聽的音樂結合起來，一定是最快樂的音樂會，在這裡可以席地而坐或輕鬆躺著，還可以仰望天空，這是很快樂的事。尤其在全球疫情嚴重的今天，能在美麗的太魯閣峽谷接受自然天籟與音樂洗禮，是件快樂的事，也是不簡單。

音樂會吸引上千人到太魯閣台地聆聽，有人帶著野餐墊、有人躺臥草地上，閉起眼睛，感受大自然與樂音的美妙交融。

主辦單位安排十鼓擊樂團，鼓樂聲震撼人心，太魯閣族金曲獎歌手伊祭·達道，以族語一連唱出美麗深情的太魯閣歌曲，而彩虹螺旋樂團是由多國歌手組成的花蓮在地音樂團體，還有Amis旮亙樂團、長濱國中、長鼓原舞杵音文化藝術團，都利用中午時間加碼演出，台北愛樂交響樂團和太魯閣族奇萊合唱團接著登場，台灣知名女高音蔣啟真、男中音李增銘，鋼琴王子陳冠宇一連彈奏知名樂曲，都讓在場觀眾讚嘆聲連連，直呼過癮。

(中時 )