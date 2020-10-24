由外貿協會等主辦的台灣汽配產業等AMPA三展24日圓滿閉幕，4天展期共吸引逾6,000名專業人士進場參觀，包含台灣特斯拉、TOYOTA、FORD、NISSAN、鴻華先進及台灣米其林輪胎等車廠及知名業者，人潮超乎預期，參展廠商包括首度參展的波力集團等均傳捷報。

其中，歐洲知名改裝配件製造商表示，與貿協長期密切合作，對臺灣製造的優良產品印象甚佳，此次與洽談廠商相談甚歡；而有意採購全地形車及電動車零配件的在臺美商也表示，AMPA展品牌已享譽國際，美國總公司每年派員到場參觀，此次實體展規模雖受疫情影響縮減，但展覽精緻化且分區明確，參展商及展品素質高，同期搭配的線上活動更能提升觀展體驗。

而從運動用品跨足汽車碳纖維輪圈的「波力集團」為展中最大亮點，首次參展便傳出捷報，國內外改裝車廠及賽車隊對其趨之若鶩，歐洲頂級零配件供應商甚至主動提出優渥條件談合作，來訪業者多到讓團隊應接不暇；車用電子產品區的「科技部自駕車次系統關鍵技術團隊」亦是現場洽談熱度很高的區域，該團隊由5所大學組成，包含台北科技大學、逢甲大學、交通大學、中興大學與成功大學，展示的自駕車研發成果概念新穎，頻獲科技大廠參觀及洽詢技術合作，更吸引鴻海與裕隆合資公司鴻華先進駐足詢問。

另一方面，國際參展商亦大有斬獲，香港商「Deltran」的Battery Tender汽機車隨身電瓶充電器在展中獲得國內最大計程車隊及超跑車行積極諮詢。

首創的線上展、論壇直播、新品發表及展場直擊等線上活動也獲得熱烈迴響，達3,708瀏覽人次，前五名國家分別為美國、日本、芬蘭、荷蘭及中國大陸，足見疫情下國際買主仍持續對臺灣汽配產業有高度興趣。此次透過O2O虛實整合展示方式不僅進一步推升展覽品牌國際地位，也順利協助臺灣汽配供應鏈持續於國際間曝光。

下屆AMPA三展將於2021年4月14日至17日在南港展覽1、2館登場，在看好後續車市回溫下，兩館逾三分之二攤位已獲預定，展覽規模可望重返高峰。

(工商 )