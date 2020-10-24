僑光科技大學今（24）日歡度56周年生日，歷經半世紀，僑光從培育基礎商業人才至訓練餐飲專業人才方面的努力，屢屢交出亮麗成績單；校慶當日除有盛大慶祝活動外，「校友回娘家活動」讓畢業50、45、40、30、20年校友歡慶一堂，全校師生齊聲同賀僑光科大「生日快樂」！

民國53年創校的僑光科技大學，從創校之初的專科學校，歷經技術學院至目前的科技大學，五十多年來在中部地區的耕耘，培育8萬多名優秀的專業業人才，深受全國的企業、公家機關樂於所用。近年來因應社會需求，致力於發展觀光餐旅與設計資訊等專業，僑光科大的努力也印證在招生成績單上。

董事長陳伯濤在校慶典禮上表示：「僑光人要重視團隊合作（teamwork）概念，在這個網路時代！決定成功的，不是靠單打獨鬥、激烈的競爭，而是靠團隊合作的能力」。

陳伯濤特別舉南極帝王企鵝（Emperor penguin）為例，「南極冬季 24 小時全黑環境下，攝氏零下60度的氣溫和時速可高達 180公里的超級颶風，唯一能幫助帝王企鵝捱過難關的，是同伴間擠在一起互相取暖，以及輪流到企鵝群外圍擋風的互助精神。勉勵僑光師生，沒有完美的個人，只有完美的團隊！一個人的力量始終是有限的，而團隊的力量是無限的。僑光人要有飲水思源的心，要有『同心石成玉，協力土變金』的團隊合作的精神，讓走過輝煌半世紀的僑光，迎接嶄新、充滿願景的未來！」

僑光科大校長余致力致詞時表示：「一般人慶生會做三件事-從感謝父母開始回顧過去，許個心願祝福大家並策勵未來，邀請親朋好友共聚同樂，我就從這三件事來慶祝僑光的生日：首先要飲水思源，感謝創辦人陳積中先生於民國53年創設「僑光商業專科學校」，以「明誠立信」為校訓，首重品格教育，為學校的發展方向樹立了核心理念。民國98年改制更名為「僑光科技大學」，成為中台灣技職教育的重鎮；其次須策勵未來，近年台灣受少子化衝擊，私立大學產生經營危機。僑光科大在董事長領航下，交出了亮麗的辦學成績單，使僑光科大成為全國技職校院中的佼佼者。

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