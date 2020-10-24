不少人認為，擁有第二外語的專長對將來求職時會有相當大的幫助。但日前有網友表示，自己堂姐從國立大學研究所畢業，精通英、日語，乍聽之學歷不但漂亮，會外語也相當加分。但他說明，堂姐去某公司應徵行政職位，「薪水只開30k」讓他說根本就是慣老闆。不過許多網友認為薪資低的重點不在堂姐專長，而是她找的工作內容。

「精通英日語薪水只有30K？」原PO在PTT上發文指出，自己堂姐從國立大學研究所畢業，除了精通英語外，還曾到日本留學過2年，所以英、日語的對話及寫作都難不倒堂姐。然而堂姐日前到某商貿公司應徵行政職位，沒想到薪水只開30K，讓原PO直呼「精通中英日語去歐美起薪都100K起跳」，也好奇大家的什麼想法。

貼文發出後不少網友一面倒點出問題「不是精通英日語只有30K，是妳應徵的職位只有30K」、「精通英日語幹嘛做行政」、「一般行政都是這價錢，要是這麼流利去找其他工作就好」、「你自己跑去應徵行政不去可以發揮的場所怪誰」。

不過也有網友給出建議，「你精通就要去外商吧」、「精通？去找口譯工作啊，有特別上過課通過認的薪水都可觀」、「找外商的國外業務」、「行政對公司的產值有限，能力強就找高階的工作啊」。

(中時新聞網)