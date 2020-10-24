高薪行業人人嚮往，其中台積電更是理工人的夢想。近日一名碩士畢業的35歲男子同時應徵上了台積電與工研院工作，讓他不知道該怎麼選，於是請朋友到PTT代為詢問鄉民意見，對此鄉民們卻意外一面倒，都推薪水較低的工研院。

網友在PTT「Tech_Job」版PO文，表示朋友交大碩士畢業，年紀剛滿35，目前已婚，有兩個小孩，其中一個還在老婆的肚子內，有車子卻沒房子。原PO表示，朋友是雙薪家庭，男的年薪高達90萬，女生也有70萬，但考量到公司規模小，加上沒什麼賺錢，前景不佳，毅然決定離職另尋高就，結果被工研院與台積電南科廠同時錄取。

原PO說，台積電開出年薪130萬、每天工作12到14小時，雖然不用輪班，但必須隨時待命，工作壓力較大；工研院則是開出70萬年薪外加績效獎金，不過一天僅需工作8小時，較無工作壓力，讓朋友不知道該怎麼選，於是代為詢問意見。

鄉民看到後幾乎一面倒投票工研院：「台積電是給年輕人操的」、「25歲我會推你台積電，35歲了真心建議工研院」、「有家庭了真心不建議台積電」、「35歲才開始賣肝太晚了」、「老婆都懷孕了，選台積是要放棄家庭嗎」、「要隨時待命，代表未來要看到小孩很難了」、「孩子都有了，家庭優先，選工研院吧」、「覺得先問過老婆再說」、「除非很缺錢才去台積，不然選工研院吧」。

不過也有少部分網友推台積：「台積第一年130，5年後就200了，錢差太多了」、「台積電比較難得啊，賺一賺40歲後再享受人生」、「先進台積後再把老婆找進去，雙薪破200，選我正解」。

(中時新聞網)