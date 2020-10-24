罷免高雄市議員黃捷連署行動，「鳳山清捷行動本部」在9月25日宣布二階段正式啟動，鳳山清捷隊表示，為因應第二階段中選會可能的剔除，將爭取送出4萬份以上，目前可說是從白天戰到黑夜。網友看到志工天照片加油！快成功了！感恩。

罷捷總部在臉書表示，因應明日(25日)鳳山清捷隊發動機車隊遊行高雄活動，故不擺設外攤，總部則照常開放。罷捷總部也表示，五甲肯德基旁，面向小北百貨右手邊(五甲三路與五福二路T字路口)的炸雞店大姐可替罷捷總部收件，及提供第二階段連署書每日13:00-20:00。

罷捷總部還提醒說，光復節，台灣無比榮耀！反毒豬，捍衛人民健康！挺中天，捍衛媒體自由！明日下午2點在高雄市選舉委員會前面集結，3點準時出發，請堅強的台灣人共襄盛舉，為了捍衛自己基本的健康和自由，勇敢站出來！

網友回應說：「辛苦你們了，看到大家站出來連署，為了罷免掉這個議員，我很感動」、「罷捷團隊同仁辛苦了，加油。」

(中時新聞網)